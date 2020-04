Quiplash 2 Interlashional disponible sur Steam

Les amateurs de party games et quizs débiles sont servis dès aujourd'hui. À peine deux semaines après son annonce, Jackbox Games a mis à disposition la version localisée son Quiplash 2, disponible en anglais dans la Jackbox Party 3.

Mais qu'est-ce que Quiplash, déjà ? Il s'agit d'un des jeux débiles dont Jackbox Games, spécialiste du multijoueur barré, qui nous régale depuis You Don't Know Jack, a conçu pour amuser les foules. Le concept est de donner la réponse la plus marrante à une question bien débile, et qui pousse même le bouchon un peu loin dirait un ami à vous réputé pour son manque d'humour.

Quiplash 2 InterLASHional, c'est l'occasion d'y accéder avec un contenu totalement adapté à la langue de Molière, de manière à ce que même votre ami grincheux arrive à saisir certaines subtilités. Disponible sur Steam au prix de 8,19 euros, il se pratique jusqu'à huit joueurs, pouvant rejoindre une partie à l'aide de leur smartphone et permet d'accueillir jusqu'à 10.000 spectateurs à qui l'on donne également l'opportunité de participer pour déterminer qui fait rire les oiseaux.

En ces temps de confinement, on dirait qu'on tient une bonne idée pour se réunir à distance et penser à autre chose. Au cas où vous seriez cet ami boudeur, et que vous ne jouiez que sur console, sachez que Quiplash 2 InterLASHional sera également disponible sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch plus tard dans l'année.