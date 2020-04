RAZER : Clavier BlackWidow Elite, casque Kraken Tournament Edition et souris Deathvadder V2

Pas moins de trois produits pour les Gamers sont ici mis en avant, pour la plus grande joie des joueurs occasionnels mais aussi des plus chevronnés. RAZER se veut depuis longtemps le spécialiste des accessoires PC et consoles pour tous les joueurs du monde entier, et propose systématiquement des appareils de qualité. RAZER met ici en avant un clavier Elite, une souris de Pro et un Casque audio à toute épreuve !

Cet article est un contenu sponsorisé

Le Razer BlackWidow a toujours été le mètre-étalon des claviers de jeu, et aujourd'hui, il fait passer ses composants au niveau supérieur grâce à des touches mécaniques Razer et un nouveau bouton numérique multifonction. Conçu pour être le clavier de jeu mécanique le plus complet dans n'importe quel domaine. Grâce à Razer Hypershift et sa mémoire hybride embarquée et sur le cloud, transformez chaque touche en touche macro, et activez vos paramètres préférés où que vous soyez.

DES TOUCHES MÉCANIQUES ÉVOLUÉES : Les touches mécaniques Razer ont évolué : facettes double-face pour une stabilité accrue et une meilleure protection contre la poussière et les liquides. Avec sa durée de vie inégalée dans l'industrie de 80 millions de frappes, le Razer BlackWidow Elite est construit pour être solide, et vous offrir des performances de jeu optimales pendant plus longtemps.

CONTRÔLEZ TOUT GRÂCE AU BOUTON NUMÉRIQUE MULTIFONCTION : Le Razer BlackWidow Elite n'a pas uniquement changé d'apparence : il vous permet de tout contrôler grâce à son bouton numérique multifonction et ses touches multimédia. Contrôlez vos paramètres de divertissement en modifiant le volume, en changeant de piste avec facilité, et en profitant d'une pléthore de fonctions supplémentaires, le tout entièrement personnalisable avec Razer Synapse 3.

SON SPATIAL : Le Razer Kraken Tournament Edition est le premier casque de jeu à présenter le THX Spatial Audio. Découvrez une profondeur de son réaliste grâce au son positionnel précis dans une sphère à 360° qui vous entoure et vous offre une conscience accrue de votre environnement.

HAUT-PARLEURS DE 50 MM PERSONNALISÉS : Alliant une basse puissante à un audio clair, les haut-parleurs de 50 mm personnalisés vous feront découvrir un monde aux sons variés : des bruits de pas subtils se faufilant derrière vous et des explosions incroyables, pour un audio en jeu époustouflant.

ULTRA CONFORTABLE : Les coussinets d'oreilles dotés de gel rafraîchissant réduisent la chaleur. En outre, la combinaison du tissu doux et du similicuir permettent de profiter de tout le confort nécessaire et d'une isolation sonore afin que vous puissiez jouer pendant des heures.

UNE ERGONOMIE INÉGALÉE : Soyez témoin de la renaissance d'une icône avec la Razer DeathAdder V2, une souris ergonomique conçue avec des "courbes mortelles et des lignes de tueur", créant ainsi une arme qui se manipule comme nulle autre. Avec un capteur et des switchs de la prochaine génération rassemblés sous une forme plus légère, une nouvelle ère du jeu haute performance prend forme.

SWITCH OPTIQUE DE SOURIS RAZER : Dotés d'un faisceau infrarouge enregistrant tous les clics, les switchs de cette souris ergonomique ont un temps de réponse à la tête de l'industrie de 0,2 milliseconde. Comme elle ne requiert plus de contact physique traditionnel, cette forme d'activation permet de supprimer le délai anti-rebond et ne déclenche plus de clics indésirables, pour un meilleur contrôle et une exécution sans faille.

CAPTEUR OPTIQUE RAZER FOCUS+ : Le nouveau capteur amélioré à la pointe de l'industrie dispose de 20 000 DPI et d'une précision de la résolution de 99,6 %. Les moindres mouvements de votre souris ergonomique seront suivis avec uniformité. Doté de fonctions intelligentes, le capteur devient encore plus précis, permettant d'effectuer un max de tirs à la tête gagnants.

Avec ces trois accessoires de grande qualité, RAZER démontre une fois encore qu'il est à la pointe pour satisfaire au maximum les joueurs, aussi bien débutants que confirmés. Clavier, Souris et Casque, tout ce qu'il vous faut pour jouer en toute quiétude, sans se soucier du reste ! Il ne vous reste plus qu'à vous lancer et à ... jouer !