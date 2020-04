Hearthstone : L'extension des Cendres de l'Outreterre est disponible

La nouvelle extension de Hearthstone apporte 135 nouvelles cartes et la classe des chasseurs de démons. Une carte légendaire est offerte aux joueurs qui se connecteront au jeu jusqu'à fin juin, en plus de nouvelles quêtes et d'une aventure gratuite.

À voir aussi : Hearthstone : Sanctionné pour le soutien les manifestations de Hong Kong, Blitzchung ne regrette rien

L'année du Phénix s'est officiellement lancée sur Hearthstone avec la sortie de l'extension des Cendres de l'Outreterre. Elle marque un retour à une ambiance sombre qui explore les tréfonds de l'univers d'Azeroth.

Les Cendres de l'Outreterre

L'extension marque un tournant majeur dans la stratégie de Hearthstone, puisqu'elle introduit la toute première classe depuis sa sortie : le chasseur de démons qui utilise la magie de corruption pour arriver à ses fins. Son héros est Illidan Hurlorage. C'est une classe qui conviendra au style de jeu agressif avec des attaques directes et l'utilisation de serviteurs.

Parmi ces serviteurs, on trouvera les Primus. Ces cartes à faible coût sont les plus utiles en début ou milieu de partie pour revenir dans le jeu renforcés après leur élimination.

D'un côté plus traditionnel, l'extension se divise en une campagne divisée en quatre chapitres, qui offrira des cartes aux joueurs qui la termineront. Une aventure qui se déroulera dans le monde de l'Outreterre sera également disponible gratuitement pour tous les joueurs.

En outre, des quêtes permettront de remporter trois paquets de cartes de la dernière extension, en plus d'un paquet de cartes de l'Envol des dragons, des Aventuriers d'Uldum et enfin de l'Eveil des ombres (disponibles les 8 et 9 avril).

L'année du Phénix

L'année 2020 apporte son lot de changements avec cette première extension : Blizzard a choisi de faire une refonte des parties classées, incluant plus de récompenses pour les joueurs. De nouveaux bonus seront également donnés aux débutants et aux anciens joueurs de retour sur le jeu après une période d'absence.

La règle anti-doublons de légendaires s'applique aussi désormais à les cartes de toutes raretés. En plus de l'arrivée d'une nouvelle classe, une autre a subi une refonte : celle du prêtre, avec six cartes envoyées au Panthéon pour laisser place à la nouveauté.

Concernant le mode des Champs de Bataille, il reçoit aussi son lot de changements avec l'ajout d'Illidan, le héros des chasseurs de dragons, en tant que héros jouable.

Les joueurs ont jusqu'au 29 juin pour obtenir la carte du serviteur légendaire Kael'Thas Haut-Soleil à leur connexion au jeu.