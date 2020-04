VALORANT : Le record des vues de jeu en direct sur Twitch, déjà détenu par Riot Games, presque battu

Le lancement de la beta fermée de VALORANT est déjà un succès : avec les Twitch drops d'activés, plus d'un million et demi de personnes ont tenté d'avoir leur clé et ont regardé des lives sur le jeu.

Nous n'avons pas fini d'en entendre parler : VALORANT, le FPS de Riot Games, a lancé sa beta fermée ce mardi 7 avril 2020 pour une durée indéterminée. Pour ce jeu, l'éditeur a choisi de ne pas donner des clés au hasard par mail, comme c'est souvent le cas, mais de faire un partenariat avec la plateforme de streaming Twitch et de distribuer des clés de façon aléatoire parmi les spectateurs des lives officiels.

En France, une vingtaine de chaînes pouvaient distribuer des clés, dont Gotaga, AlphaCast et Laink et Terracid, qui ont fait partie des canaux hexagonaux les plus regardés hier. Riot Games n'a révélé ni le nombre de clés données, ni jusqu'à quand il sera possible d'en avoir. La fin de la bêta fermée n'a pas non plus de date officielle.

Hier, le jeu a dépassé les 1,7 millions de spectateurs en même temps sur Twitch. Pour se faire une idée du succès, il a presque battu le record absolu des spectateurs simultanés sur un même jeu. Mais pas de mauvais sentiments : le record est détenu par le même éditeur, Riot Games, avec le Championnat du Monde de League of Legends en 2019. Fortnite prend donc la troisième place, avec 1,6 millions de spectateurs lors de sa World Cup l'été dernier.

Le créateur de contenu ayant rassemblé le plus de monde était l'ancien joueur professionnel de Counter-Strike : Global Offensive, Summit1G, qui a rassemblé plus de 180.000 spectateurs et a réalisé quelques très belles actions. De quoi confirmer que les joueurs de CS:GO ont une longueur d'avance sur ce FPS.

VALORANT est-il surestimé ? Parviendra-t-il à conquérir une large communauté de fans de jeux de tir ? Seul l'avenir nous le dira, mais jusqu'ici, le jeu a clairement rencontré le succès attendu. Sa sortie est prévue pour cet été. Si l'éditeur a affirmé que la pandémie du coronavirus ne changerait pas ses plans, aucune date de sortie officielle n'a encore été donnée.