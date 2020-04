Inside Xbox : Hotline Miami Collection enfin disponible sur Xbox One

Plutôt bien servi en matière de jeux indépendants marquants, la Xbox n'a pourtant pas eu l'occasion de laisser à ses fans le droit de connaître l'intensité des deux Hotline Miami. L'erreur est réparée.

Durant l'Inside Xbox, on a pu apprendre que Hotline Miami Collection allait débarquer sur Xbox One et, pour être encore plus précis, qu'il était désormais disponible dessus. Disponible sur PS4 et Nintendo Switch depuis un certain temps, la compilation de deux shooters ultra-violents et sous acide de Dennaton Games se trouve désormais à 24,99 euros sur la boutique en ligne.

Les possesseurs d'une Xbox One X seront heureux d'apprendre l'optimisation qui permet un affichage en 4K. Ce qui devrait rendre les massacres dont vous vous rendrez coupables encore plus savoureux.