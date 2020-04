Inside Xbox : The Last Campfire présente ses premières minutes de jeu

Journée remplie que celle du 7 avril 2020 pour Hello Games. Non content d'offrir du contenu inédit pour son No Man's Sky, le studio britannique a également montré le début de son autre projet lors de l'Inside Xbox.

Agrémenté des commentaires du lead designer, Steven Burgess, ce premier aperçu de The Last Campfire nous permet de faire la connaissance d'Ember, protagoniste encapuchonné un peu perdu dans une forêt faites de ruines à explorer et de peintures ardentes.

Mais aussi de la narratrice, dont la voix enfantine mais tremblante se connecte directement avec la direction artistique colorée, délicate, et un univers de conte plus inquiétant et dangereux qu'il n'y paraît. Exploration et puzzles seront au coeur de l'expérience qui, pour le moment, ne se montre que timidement. Ce qui devrait néanmoins suffire à laisser le charme agir.

The Last Campfire arrive durant l'été 2020 sur Xbox One, PS4, PC et Nintendo Switch.