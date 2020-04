Inside Xbox : Journey to the Savage Planet accueillera bientôt son DLC Hot Garbage

Typhoon Studios a choisi le dernier Inside Xbox pour présenter la suite des opérations pour son hilarant jeu d'exploration en planète inconnue. Journey to the Savage Planet sera équipé d'un contenu supplémentaire à télécharger.

À voir aussi : TEST de Journey to the Savage Planet : Perdus dans l'espace !

Une nouvelle planète à explorer, rien que ça. C'est ce que proposera Journey to the Savage Planet : Hot Garbage, dont la parution est prévue pour le mercredi 15 avril prochain sur PC et Xbox One, au prix de 7,99 euros - et plus tard sur PS4.

Et comment s'appelle ce nouveau globe abritant des forêts tropicales, des déchets radioactifs en pagaille et des robots tueurs ? DL-C1. Avouez que c'est bien vu pour un premier contenu téléchargeable. Simple. Précis. Comme les upgrades prévus, le jetpack ou les bottes permettant de marcher tranquillement sous l'eau.

Journey to the Savage Planet est disponible sur PC (Epic Games Store), Xbox One et PS4.