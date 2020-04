Inside Xbox : Les prochains jeux d'avril 2020 du Xbox Game Pass entrent en piste

Microsoft propose un programme de jeux en illimité par abonnement qui s'enrichit régulièrement, aussi bien sur Xbox One que sur PC. Grâce au dernier Inside Xbox, nous avons un peu de visibilité sur les prochains arrivants.

Après NieR Automata : BECOME AS GODS EDITION et Totally Reliable Delivery Service, en [email protected], que nous réserve le service de jeux à la demande fort dodu de Microsoft ?

Sur console, vous pourrez compter sur deux nouveaux à partir du 9 avril :

Sur PC, attention les yeux, surtout si vous êtes du genre à vous prendre pour le meilleur entraîneur virtuel, car voici les jeux qui seront bientôt transférés :

Sans oublier que Yakuza Kiwami se pointera quant à lui prochainement. Quelle époque formidable.

Malheureusement, des arrivées signifient aussi qu'il faut faire de la place. Et donc se séparer de quelques jeux. Voici tous ceux qui seront sur le départ le 15 avril prochain (et qui voient leur prix réduit de 20% d'ici cette date) :

L'abonnement Xbox Game Pass coûte 9,99 euros par mois sur console et PC, 3,99 euros en prix de lancement pour ces derniers. L'offre Ultimate, qui regroupe le Game Pass et l'abonnement Gold (indispensable pour le jeu en ligne) est à 12,99 euros par mois (et 1 euro pour le premier mois).