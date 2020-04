PlayStation Now : Trois jeux de plus tissent leur toile pour avril 2020

Chaque mois, Sony enrichit son catalogue du PlayStation Now. Le service de jeux en streaming (et téléchargement) accessibles depuis votre PC ou votre PlayStation 4 accueille en ce jour trois titres supplémentaires.

À voir aussi : PS Plus : OFFICIEL, les jeux "gratuits" d'avril 2020 sont là avec du lourd made in Naughty Dog

Mais il en perd aussi, comme nous le savions déjà. Vous pouvez donc dire adieu définitivement à Horizon Zero Dawn et Uncharted : The Lost Legacy. Eh oui, il fallait y penser avant. Mais trêve de mauvaises nouvelles, passons aux réjouissances du jour.

Quoique, amusons-nous à vous faire languir un peu plus en déviant vers une modification : tous les jeux BioShock disponibles seront maintenant proposés en version PS4 et non plus PS3.

Maintenant, on peut y aller et vous donner les titres des trois jeux qui rejoignent le PlayStation Now, déjà fort d'un catalogue de plus de 700 jeux, dès à présent :

Marvel's Spider-Man (jusqu'au 7 juillet 2020)

Just Cause 4 (jusqu'au 6 octobre 2020)

The Golf Club 2019

Rappelons que le PlayStation Now est accessible avec un abonnement mensuel de 9,99 euros, de 24,99 euros pour trois mois ou de 59,99€ pour une année. Il est possible de l'essayer gratuitement et d'accéder à la ludothèque de plus de 700 jeux en illimité pendant 7 jours.