Inside Xbox : Grounded entrera en Early Access cet été

Le jeu de survie qui a rétréci les gosses signé Obsidian Entertainment s'était révélé au grand public lors du X019 il y a quelques mois et nous avions même pu nous y essayer (voir par ailleurs). Votre tour viendra, si vous le voulez, dans une poignée de mois.

À voir aussi : L'E3 2020 renonce à une expérience en ligne

Grâce à l'Inside Xbox de ce mardi 7 avril 2020, on en sait un peu plus sur le destin de Grounded. Ce titre intriguant qui se laissera approcher de manière confidentielle ce printemps connaîtra une phase de test un peu plus importante cet été.

Grounded entrera dans le programme Xbox Game Preview grâce au Xbox Game Pass Ultimate et sera disponible en Early Access sur Steam le 28 juillet prochain, jour anniversaire de TRAZOM.

On rappelle, au cas où, que ce titre coopératif vous verra incarner un enfant ramené à la taille d'un insecte et prisonnier de son jardin où grouillent fourmis, bestioles volantes et araignées désireuses de vous grignoter. Armés d'un peu de jugeote, vous et vos camarades devrez récolter des ressources, confectionner de quoi vous défendre et bâtir de quoi vous protéger, en vue de survivre assez longtemps pour trouver un moyen, à l'aide d'un robot rigolo baptisé BURG.L., de réparer la machine responsable de cette petite taille.

Grounded n'a pour l'heure pas de date de sortie définitive en 2020.