No Man's Sky : La mise à jour 2.4 est là avec un robot géant

Le lancement compliqué du jeu d'exploration spatiale de Hello Games est loin. Très loin. Parfaitement sur orbite, No Man's Sky continue de s'enrichir et de surprendre avec une update pour les joueurs qui aiment les Mechs.

Les joueurs de No Man's Sky peuvent désormais, après téléchargement et récupération des plans dans la station de recherche, accéder à un nouveau moyen de locomotion dans la catégorie des Exocrafts. La mise à jour Exo Mech introduit en effet le Minotaur, qui n'est autre qu'un Mecha dans lequel vous allez pouvoir entrer pour gambader lourdement sur les planètes que vous visiterez.

Une fois installé, vous pourrez profiter de la hauteur de son cockpit pour avoir une vue plus globale, de son incroyable jetpack pour avaler les kilomètres de quelques bonds, de sa résistance aux températures extrêmes et aux radiations, de son laser surpuissant, et de son tableau de bord en véritable ronce de noyer. OK, celui-là je l'ai inventé. Mais vous avez compris l'idée. Et si vous avez accès à la réalité virtuelle sur PC ou PS4, l'immersion risque d'être assez intense.

Tous les détails du dernier patch notes, qui dévoile aussi des améliorations visuelles et autres corrections de bugs, sont à retrouver sur le site officiel.

No Man's Sky est disponible sur PS4, Xbox One et PC.