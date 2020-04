Sea of Stars : Le RPG rétro annonce la participation de Yasunori Mitsuda à la composition

Si vous êtes tombés au moins aussi amoureux que le plus transalpin de nos ninjas du jeu The Messenger, vous avez sans doute été touchés une seconde fois par la foudre en découvrant que les petits gars de Sabotage Studio avait jeté leur dévolu sur le genre du RPG à la meilleure des sauces : celle de l'ère 16 bits, en annonçant un certain Sea of Stars.

Et s'il est un aspect qui a permis de faire entrer au panthéon du jeu vidéo quelques unes des plus illustres productions des années 1990, c'est sans conteste leur bande-son mémorable. Final Fantasy VI, Secret of Mana ou Chrono Trigger auraient-ils été aussi marquants sans leurs intemporelles composition ? Rassurez-vous : les épreuves du Bac sont annulées, et nous n'avons donc aucun moyen de vous faire plancher sur le sujet.

En revanche, la bonne nouvelle du jour risque de ravir vos esgourdes velues, puisque non content d'avoir dépassé les 400.000€ sur Kickstarter (sur un palier initial de 87.000€), Sabotage Studio annonce aujourd'hui l'arrivée d'un poids lourd à la composition, puisque l'illustre Yasunori Mitsuda fera office d'invité dans le staff roll de Sea of Stars :

Je ne saurais pas dire pourquoi, mais j'ai eu envie d'écrire de la musique pour ce jeu. C'est ce que j'ai ressenti en voyant comment il s'applique à retranscrire l'âge d'or des années 1990. Bien que de nombreux titres aient été développés dans ce style, je ne pense pas que les joueurs se satisfassent de la seule nostalgie.



Comme ils l'ont montré dans leur précédent jeu, Sabotage Studio insuffle un vent de renouveau, en incorporant de nouveaux systèmes et idées à une formule classique. Impressionné par le respect dont ils ont fait preuve et leur propension à offrir du fun aux joueurs, j'ai décidé de participer à cette aventure aux côtés de Sabotage Studios.

Pour ceux qui auraient passé les 25 dernières années avec des boules Quiès vissées dans les oreilles, rappelons que le prodige révélé par l'incroyable Chrono Trigger en 1995 a depuis roulé sa bosse sur Xenogears, les séries Inazuma Eleven ou encore deux épisodes de l'injustement méconnue série Shadow Hearts, sans compter son travail d'arrangeur. Excusez du peu.

Habitué des collaborations, Mitsuda n'a pas encore précisé à quel niveau d'implication il accordera aux compositions de Sea of Stars, prévu pour 2022 sur PC et consoles.