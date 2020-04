Resident Evil 8 : C'est la fête aux rumeurs et au VILLAGE ?

La digestion de Resident Evil 3 même pas terminée, c'est les yeux un peu flous et la bave au bord des lèvres que l'on est réveillé, depuis peu, par une nouvelle salve d'infos supposées sur un huitième épisode de la série horrifique de Capcom.

On le sait depuis 2017 et la sortie applaudie de Resident Evil 7 : son développeur a vite embrayé sur Resident Evil 8. Mais pour le moment, la faute aux deux remakes que l'on connaît, aucune communication officielle n'a été lancée. Si bien qu'il faut se tourner vers des rumeurs qui font plus ou moins se lever nos sourcils.

Le même "insider" supposé Dusk Golem, qui avait allumé la mèche en janvier dernier, en a remis une couche ces derniers jours, répétant que ce nouvel épisode sortirait en 2021, comme il l'avait déjà clamé auparavant. Il a apporté certaines précisions à ses déclarations.

Selon lui, le projet est né comme un Resident Evil Revelations 3 et, très apprécié par ses bêta-testeurs, s'est trouvé repensé pour devenir... Resident Evil 8. Il ajoute que la vue subjective sera toujours de mise, qu'Ethan Winters restera le protagoniste principal, et qu'il devrait diviser par sa nouvelle approche, à base d'hallucinations, de santé mentale malmenée et d'occultisme.

La fête au Village ?

Depuis cette sortie sur les réseaux sociaux, le site BiohazardCast a partagé dans ses colonnes d'autres éléments qui s'additionneraient et, pour lui, méritent un minimum d'attention, un bruit de couloir ayant laissé pensé que des playtests s'étaient déroulé en mars.

À croire un de ses mystérieux informateurs, le "Resident Evil 2021" serait baptisé provisoirement Resident Evil Village. Ce dernier terme permettrait la continuité de la numérotation romaine employée avec Resident Evil 7, où les trois dernières lettres d'EVIL faisaient apparaître un sept (VII), joliment mis en avant. Là, hop : VILLage et vous avez l'incrustation d'un huit (VIII). Astucieux, n'est-ce pas ?

Encore plus astucieux : le scénario emmènerait Ethan dans un village européen, aux côtés de Mia, son épouse, et leur enfant. Chris Redfield, redessiné, aurait cette fois un rôle central dans l'intrigue et serait bien moins héroïque qu'à son habitude, voire carrément belliqueux. Parmi les ennemis croisés, on trouverait une sorcière pouvant, comme une Marguerite Baker de triste mémoire, vous pourchasser en manipulant des nuées d'insectes.

Prévu pour le printemps 2021, ce Resident Evil VILLAGE se parerait aussi d'une interface et d'une gestion de l'inventaire plus proches de celles de Resident Evil 4. Mais comme vous le savez probablement, rien de tout ceci n'est à classer ailleurs que dans le dossier rumeurs, Capcom n'ayant strictement rien annoncé. Restons sceptiques, ça peut sauver des vies.

