Project xCloud : Les inscriptions ouvertes en France pour la phase de test

En cette journée qui se terminera par le premier Inside Xbox de l'année 2020, Microsoft en profite également pour dégainer une première file d'attente officielle pour essayer sa solution de jeu Xbox en streaming chez nous.

La période dédiée au test de Project xCloud démarrera prochainement dans dix pays d'Europe parmi lesquels la France. Microsoft l'a annoncé aujourd'hui tout en prenant soin de ne pas omettre un détail important : la découverte en avant-première de cette nouvelle possibilité de jeu en streaming dépend, pour le Vieux Continent, de la pandémie de COVID-19, étant donné les efforts consentis pour ne pas saturer le réseau Internet, fortement mis à contribution.

Il n'y a donc pour l'instant aucune date précise à se mettre sous la dent. Mais il est possible de s'inscrire sur le site officiel du Projet xCloud. Il faudra s'assurer de posséder un appareil Android 6.0 ou plus, une manette sans fil Bluetooth compatible Xbox, une connexion de 10 Mbits/s minimum en réception, et... attendre le feu vert, qui sera donné en temps et en heure par la firme de Redmond via un e-mail. C'est alors que vous pourrez lancer l'application Xbox Game Streaming et profiter de la section Project xCloud.

Dernière chose à savoir : le nombre de participants sera limité initialement, avec des admissions supplémentaires au fur et à mesure de l'année.