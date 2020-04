Disney + se lance aujourd'hui, programmes, prix et accès via PS4 et Xbox One

Vous le savez, Disney + s'est enfin lancé ce mardi 7 avril 2020 sur de nombreuses plates-formes. Si vous êtes abonnés Canal +, vous avez droit à quelques ristournes applicables tout de suite, ou bien il faudra évidemment payer un abonnement pour en profiter. On fait le tour.

Disney +, c'est la nouvelle offre du moment, censée contrer (même si le créneau est assez différent), le surpuissant Netflix, qui phagocyte littéralement le streaming de séries et de films dans le monde depuis plusieurs années.

Dès aujourd'hui, en effet Disney+ propose à ses abonné.e.s pas moins de 32 créations "Disney+ Originals" ainsi qu'une vaste collection de films, séries et documentaires issus des catalogues Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic... mais pas que.

Disney+, vient donc d'être lancé en France, quinze jours après le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, l'Italie et la Suisse. En revanche, et comme il était prévu, "en prévision d'une forte demande, et soucieux de soutenir l'effort collectif pour le bon fonctionnement des infrastructures haut débit, le service a réduit d'au moins 25% l'utilisation globale de sa bande passante". Du coup, exit la 4K et l'UHD pour le moment.

Au programme de Disney + :

Comme vous le savez, de nombreux programmes sont accessibles sur le service de streaming, à commencer par ceci, en vrac :

THE MANDALORIAN , du scénariste et producteur délégué Jon Favreau, première série en prises de vues réelles se déroulant dans l'univers Star Wars, (4 épisodes au lancement)

, du scénariste et producteur délégué Jon Favreau, première série en prises de vues réelles se déroulant dans l'univers Star Wars, (4 épisodes au lancement) LE MONDE SELON JEFF GOLDBLUM , une série documentaire de National Geographic dont chaque épisode est consacré à un objet en apparence ordinaire, pour en dévoiler les secrets, (3 épisodes au lancement) LA BELLE ET LE CLOCHARD, une nouvelle version en prises de vues réelles du grand classique d'animation de 1955.

PROJET HEROS MARVEL , une série docufiction sur les enfants et adolescents qui s'impliquent pour améliorer la vie de leur quartier, (3 épisodes au lancement)

, une série docufiction sur les enfants et adolescents qui s'impliquent pour améliorer la vie de leur quartier, (3 épisodes au lancement) Sans oublier...

Les 30 premières saisons des SIMPSON, soit plus de 600 épisodes, réunis pour la première fois sur une seule et même plateforme. Sachant que la 31e saison sera proposée dans quelques mois.

Comment s'abonner ?

Directement sur DisneyPlus.com ou par l'intermédiaire des applications des plateformes et appareils suivants :

Amazon (Fire TV, téléviseurs connectés Fire TV Edition, Tablettes Fire) Apple (iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV) Google (téléphones Android, écrans Android, Google Chromecast) Écrans connectés LG fonctionnant avec webOS Microsoft (Xbox One) Roku (lecteurs multimédia Roku et téléviseurs Roku) Écrans connectés Samsung Tizen Sony/Sony Interactive Entertainment (tous les écrans Sony fonctionnant avec Android et PlayStation 4)

Ou donc via les offres Canal + :

Canal est en effet le distributeur exclusif de Disney+ en France et peut ainsi commercialiser ce service auprès de ses abonné.e.s et élargir sa distribution via des accords avec d'autres opérateurs tels que les FAI.

et peut ainsi commercialiser ce service auprès de ses abonné.e.s et élargir sa distribution via des accords avec d'autres opérateurs tels que les FAI. Ainsi, les abonné.e.s Canal+ aux offres Intégrale, Intégrale+ et Pack Ciné Séries bénéficient d'un accès à Disney+ inclus dans leur abonnement . Les abonné.e.s aux offres Pack Famille et Pack Canal+ peuvent quant à eux profiter de Disney+ inclus dans leur abonnement pendant un an.

. Les abonné.e.s aux offres Pack Famille et Pack Canal+ peuvent quant à eux profiter de Disney+ inclus dans leur abonnement pendant un an. Par ailleurs, Canal+ proposera à des nouveaux abonné.e.s une Série Limitée "Canal+ & Disney" et intégrera Disney+ dans la plupart de ses packs thématiques.

Le prix :

L'abonnement à Disney+ est de 6,99 € par mois, et de 69,99 € par an. Disney+ sera lancé fin avril à Monaco et dans les territoires d'outre-mer (Antilles, Guyane, Nouvelle Calédonie, Wallis & Futuna), dès cet été dans d'autres pays d'Europe dont la Belgique, les pays scandinaves et le Portugal, enfin à l'automne pour la Réunion, Mayotte et Maurice.

Pour connaître tout le contenu de Disney +, rendez-vous sur ce site.