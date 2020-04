Resident Evil 3 : Un jeu de plateau passera par Kickstarter à la fin du mois

Paru ce vendredi 3 avril sur PS4, Xbox One et PC, le remake de Resident Evil 3 : Nemesis va connaître, comme l'épisode précédent, les joies d'une adaptation qui tient dans une petite boîte en carton.

Et c'est encore Steamforged Games qui s'y colle. L'éditeur spécialisé qui a déjà conquis le monde avec des projets en lien avec Horizon Zero Dawn et Dark Souls déjà sorti victorieux, en 2017, d'une campagne de financement participatif pour Resident Evil 2.

Il était donc d'une logique implacable que le partenariat avec Capcom n'en resterait pas là. C'est confirmé : Resident Evil 3 connaîtra également les joies du jeu de plateau. C'est une fois de plus Kickstarter qui décidera de l'existence de ce Resident Evil 3 : The Board Game à partir du 28 avril prochain. Sherwin Matthews rempile pour les règles de ce qui s'annonce comme un survival horror coopératif pour un à quatre joueurs pouvant être joué par petits scénarios ou une campagne scénarisée d'un peu plus de 19 heures.

Dans cette expérience se basant sur le jeu original de 1999, Il sera question d'échapper au Nemesis, de gérer ses ressources convenablement et gérer le Tension Deck, qui obligera à bien peser chacune de vos décisions.

On ignore pour le moment la somme demandée. Toutes les réponses seront probablement trouvées quand la page sera officiellement ouverte. En attendant, on sait qu'à partir de 2.500 abonnés Steamforged Games enlève le haut prévoira une figurine de Jill Valentine exclusive. Et le chiffre a déjà été atteint. Alors, intéressés ?