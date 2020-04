Steam bat une nouvelle fois son record de joueurs actifs

L'épidémie du coronavirus continue à profiter à la plateforme de Valve, Steam, qui a battu une nouvelle fois son record de joueurs actifs quelques jours à peine après l'avoir battu.

Il y a une semaine, Steam a battu son record de joueurs actifs avec plus de 23 millions de joueurs en simultané, dont 1,1 million de joueurs actifs sur CS:GO, une licence de 20 ans qui continue aussi à battre des records cette année, avant l'épidémie du COVID-19.

Aujourd'hui, Steam a rassemblé 24 millions et demi de joueurs actifs. Et une fois de plus, CS:GO était le jeu le plus joué avec 1,2 million de joueurs, cette fois. Les deux jeux à suivre sont Dota 2 et PUBG. Une autre actualité a aidé à faire augmenter le chiffre : la sortie de Mount & Blade II : Bannerlord, qui a vu un pic d'activité à plus de 240 000 joueurs une semaine après sa sortie.

Avec le confinement, les statistiques du PlayStation Network et du Xbox Live seraient aussi en augmentation. Un record qui sera encore battu le week-end prochain ?