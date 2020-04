Death Stranding PC : Le Mode Photo en démonstration dans un nouveau trailer

Il y a un peu plus d'une semaine, les joueurs PS4 de Death Stranding héritaient presque par surprise d'une fonctionnalité annoncée pour la version PC. Parce qu'il ne faudrait oublier celle-ci, toujours prévue pour cette année, voilà un rappel en vidéo.

Vous en profitez peut-être et prenez des clichés plus remarquables les uns que les autres depuis la mise à jour 1.12 déployée la semaine dernière. Ou alors vous n'avez pas de PS4 et attendez patiemment que Death Stranding, dernier jeu très spécial de Hideo Kojima, débarque sur PC. Et là, vous pourrez rattraper le temps perdu.

Car le Mode Photo sera intégré d'entrée. Et sur une bécane surpuissante, avec des paramètres graphiques poussés à fond sur votre écran à la résolution insolente, ça va rendre super bien. Comme 505 Games, qui se charge de l'édition, n'a pas l'air de vouloir qu'on oublie ce portage, nous voilà donc avec une bande-annonce qui rappelle toutes les possibilités proposées, permettant de mettre en valeur l'ami Norman Reedus mais aussi les autres personnages rencontrés et, bien entendu, les décors, avec force filtres et mises en beauté.

Death Stranding sera disponible sur PC le 2 juin prochain.