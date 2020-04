L'image du jour : Une façon surprenante de jouer au Chrome Dino

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 19h, retrouvez une image insolite ou humoristique sous forme de visuel, Gif ou vidéo, en rapport avec la sphère vidéoludique, high-tech ou geek qui fait l'actualité ou bien qui s'avère complètement intemporelle.

Quelle classe.

They did. The crazy bastard actually did it! pic.twitter.com/pQipsamklq

Point culture Wikipédia : "Le T. Rex Game ou Chrome Dino est l'un des jeux les plus joué au monde, avec plus de 270 millions de parties revendiquées chaque mois en 2018. Le jeu se compose d'un simple dinosaure qui court à l'infini et qui doit sauter par-dessus les cactus et passer sous des obstacles. Le but est de survivre aussi longtemps que possible. Le T. Rex a été choisi car c'est un animal mascotte de Google, l'entreprise possède même un squelette de cette race sur son campus."

(si le tweet ci-dessus ne s'affiche pas)

