Rocksmith : L'ultime DLC arrive, les développeurs évoquent un nouveau projet

Après Guitar Hero, Rock Band et compagnie, qui ont permis à bon nombre d'entre nous de laisser s'exprimer le guitar hero qui y avait toujours sommeillé, Ubisoft San Fransisco avait monté la barre d'un cran avec Rocksmith et sa six cordes en bonne et due forme.

Le jeu de gratte qui ne rigole pas était revenu en 2013 sous la forme d'une Edition 2014 revue et augmentée, et faisait plus de huit ans après son lancement toujours l'objet de mises à jour destinées à varier les genres et à dégourdir les doigts. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et l'équipe s'est ainsi fendue d'un post de blog pour expliquer que l'arrivée de l'Opeth Song Pack serait l'ultime ajout à attendre de leur part.

Les trois morceaux du groupe de métal progressif suédois viendront donc conclure un entretien massif de 383 semaines, qui porte ainsi le total de titres jouables au score vertigineux de 1570. Fichtre diou. Pour marquer la fin de ce bon bout de chemin, l'équipe a tenu à remercier les joueurs et zicos en tous genres :

Pendant près d'une décennie, nous avons regardé les joueurs apprendre, s'améliorer, et constamment nous surprendre grâce à leur talent et leur ardeur à s'aider pour atteindre leurs objectifs. Nous n'aurions pas pu être plus fiers d'avoir joué un rôle dans cette aventure guitaristique à vos côtés.

Mais il ne faut pas pour autant croire que les petits gars d'Ubisoft San Fransisco se soient tournés les pouces, aussi souples soient-ils après des années de pratique. Au contraire, "l'après" semble déjà bien engagé :

Même si nous ne sortons plus de DLC, nous aurons toujours du contenu à proposer aux fans chaque semaine. Le Rocksmith Dev Stream continuera dans un nouveau format, avec quelques surprises. Nous partagerons également des détails sur notre nouveau projet lorsque l'heure sera venue. Nous avons hâte de commencer ensemble la prochaine étape de notre parcours d'apprentissage de la musique.

Que nous réserve donc l'équipe californienne ? Faudra-t-il à l'avenir apprendre à jouer avec les dents ? Ou mettre le feu à sa guitare ? Réponse littérale au prochain épisode. Quant à la septième corde...