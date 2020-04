Uncharted : La voix historique de Nathan Drake critique le film et les choix de casting

Le projet d'adaptation d'Uncharted sur grand écran semblait enfin sur le point de se concrétiser lorsque la crise sanitaire mondiale provoquée par le COVID-19 lui a mis un nouveau coup de frein. En attendant que le choses reprennent (ou non), une personnalité intimement liée à la série créée par Naughty Dog, s'est exprimée à son sujet.

Nolan North, comédien de doublage prolifique et voix historique de Nathan Drake dans les jeux Uncharted, s'est récemment exprimé au sujet de l'adaptation cinématographique de la licence actuellement en chantier chez Sony Pictures. Au cours du dernier numéro de l'émission Retro Replay qu'il anime sur YouTube en compagnie de Troy Baker (un autre habitué des jeux Naughty Dog), l'interprète de Nathan Drake a critiqué plusieurs décisions prises et sujet du film Uncharted tout en vantant les choix faits en ce qui concerne l'adaptation en série de The Last of Us :

Je pense que le fait qu'ils fassent une série de The Last of Us est une bien meilleure idée que de transformer un jeu en film. Je pense que faire appel au mec qui a fait Tchernobyl est une évidence, c'est la personne à avoir pour que les choses se fassent. Pour être honnête, je suis plus enthousiasmé par ça que par un film Uncharted. J'adore Mark Wahlberg mais je ne le vois pas en Sully. Je ne le vois tout simplement pas en Sully. De son côté, Troy Baker, Sam Drake dans Uncharted 4 et Joel dans The Last of Us, a déclaré qu'il "ne voit pas le film se faire du tout." Pour lui, il est beaucoup plus adapté de transformer un jeu en série qu'en film car il y a trop de contenu à résumer dans un film de deux heures tiré d'un jeu de plus de 15 heures.

Pour rappel, le film Uncharted a récemment été repoussé par Sony Pictures au 8 octobre 2021. D'après Tom Holland, qui incarnera un jeune Nathan Drake dans le film, la production du film a été interrompue après le premier jour de tournage.

Que pensez-vous des déclarations de Nolan North et Troy Baker ? Êtes-vous d'accord avec elles ? Selon vous, la position de Nolan North peut-être traduire une aigreur de ne pas participer au film ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.