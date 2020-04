TOP 5 des meilleures ventes Jeu Vidéo en France semaine 13 de 2020 : Besoin d'évasion, toujours !

Chaque semaine, le syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) publie le classement des ventes de jeux physiques en France. Voici celui de la treizième semaine de cette année 2020 définitivement spéciale.

On le sait, le besoin de nos compatriotes de s'évader en cette période sombre et confinée est fort. Chacun choisit sa méthode pour ne pas tourner en rond dans son logement et dans sa tête. Et pour bien vivre entre quatre murs, rien ne vaut une île, semble-t-il.

C'est en toute logique que le gagnant de la semaine précédente, avec ses clochettes, ses fossiles et ses tarentules, est encore sollicité. Et comme vous allez le constater, les changements ne sont une fois de plus pas énormes, même si les plus brutaux déploreront la sortie de DOOM Eternal, grand copain (fantasmé) du n°1.

Classement des ventes en France en 2020 (semaine 13) :

Rendez-vous, normalement, la semaine prochaine, pour le classement de la quatorzième semaine de l'année 2020.