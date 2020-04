Nintendo Switch : Lancement d'un programme de personnalisation au Japon

C'est un peu le rêve de nombreux utilisateurs ou potentiels acheteurs de Nintendo Switch occidentaux : pouvoir acheter sa Switch avec les couleurs que l'on veut. Eh bien le Japon est est verni dans ce domaine, Nintendo y lançant un programme très spécial.

Voilà presque de quoi regretter l'achat d'une Switch grise un peu fade ou de très classiques autres couleurs pour les Joy-Cons. En effet, Nintendo Japon vient d'officialiser son programme de personnalisation de sa console mi-salon mi-portable.

Sur l'archipel, il est désormais possible de choisir indépendamment le coloris de chaque Joy-Con pour sa console parmi 10 teintes (visible dans notre chatoyante galerie) : Gris souris, rouge pâle, turquoise, jaune pâle, vert printemps, rose fuchsia, rouge, bleu marine, violet et jaune impérial.

Après avoir fait le choix de la couleur, il est possible de choisir son stockage de MicroSD allant de 32 go à 512 go (uniquement disponible en marque Samsung). Bref il y a de quoi s'amuser.

Si tout ceci vous intéresse vous pouvez bien évidemment visiter la page du site en question. On se doute que cela va être un franc succès donc maintenant on attend cette possibilité en Europe. Et surtout en France.

