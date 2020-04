League of Legends : La LCK deviendra franchisée en 2021, les dossiers en examination

La LCK sera la dernière ligue régionale majeure à suivre le format de franchises déjà adopté par les autres depuis un à deux ans. La dernière relégation aura lieu au Spring Split.

Depuis deux ans, Riot Games encourage les ligues officielles à changer de format pour devenir des franchises, à la façon de la NBA et d'autres ligues sportives américaines. La ligue européenne (LEC) et la ligue nord-américaine (LCS) de League of Legends ont adopté ce nouveau modèle en 2018 pour la saison 2019. Mais la première ligue régionale à l'avoir adopté est la LPL, la ligue Chinoise, qui est passé à ce format en encourageant également les matchs à domicile avec la création d'une salle d'événements esportifs pour chaque équipe participant à la LPL.

La LCK était le "dernier bastion" des ligues majeures avec le format de relégations et de promotions. En devenant une ligue franchisée, les organisations esportives présentes dans la ligue ne changeront plus selon leur niveau compétitif, mais y achèteront leur place pour plusieurs années -une place qu'il sera possible de revendre ou de perdre, comme l'exemple des LCS nous l'ont montré.

L'avantage principal des ligues franchisées est d'attirer plus d'investisseurs, puisque les organisations sont assurées de garder leur équipe dans la ligue, sans avoir peur de tomber en relégation dans les Challengers Korea, qui deviendra d'ailleurs la ligue Académie en 2021. En outre, ce format est censé offrir plus de protection aux joueurs, notamment avec la création d'une limite minimale de salaires pour les joueurs.

D'un autre côté, les ligues franchisées sont traditionnellement critiquées pour permettre des équipes sous-performantes de rester, comme Victory Five pour la LPL, qui stagne en bas de classement depuis 2019. Pour cette raison, de nombreux fans ont été surpris par l'annonce de la franchisation de la LCK en Corée du Sud, un pays connu pour son culte de la performance et pour être à l'origine des plus grands talents de l'esport.

Nous avons conclu que la LCK doit être une scène où les joueurs, les équipes et les fans puissent réaliser leurs rêves, non seulement sur une courte période, mais sur des générations. Nous adopterons le modèle des partenariats à long terme dans la LCK en 2021.

Le détail des changements apportés à la LCK, notamment sur un éventuel nouveau nom, un rebranding et sur le nombre d'équipes, sont encore à révéler.

Riot Games a informé que l'éditeur était en cours d'examination des dossiers des équipes qui rejoindront la ligue. Elles seront annoncées en septembre. La concurrence sera rude pour une ligue qui existe depuis 2012.