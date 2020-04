ROG Zephyrus Duo 15 : Focus sur ce curieux Laptop Gaming à double écran

Parmi les Laptops Gaming qui sont annoncés par ASUS, l'un sort particulièrement du lot, il s'agit du ROG Zephyrus Duo 15 qui comme son nom l'indique possède deux écrans.

Après une version avec sa gamme Zenbook Pro, Asus revient à la charge avec son concept de Laptop à deux écrans mais pour se concentrer cette fois sur le Gaming pur grâce au ROG Zephyrus Duo 15.

Il s'agit d'un portable ultra-fin qui possède un écran principal de 15 pouces et un autre de 14,1 pouces juste au dessus de l'écran (voir notre galerie). Celui-ci propose une inclinaison jusqu'à 13 degrés. Deux options possible pour l'écran principal : 4K ou Full HD à 300 Hz. On ne va pas se mentir, du 4K pour du 15 pouces c'est un poil juste pour en profiter et on vous conseille plutôt en mode à la maison de brancher un écran 4K avec un véritable format pour en profiter.

Le ScreenPad Plus (nom de l'écran de 14,1) permet d'afficher des informations dans les jeux comme une carte, un inventaire ou d'autres choses. Asus précise par ailleurs que l'écran peut servir aussi comme outil pour les streamers (suivre un tchat Twitch par exemple, ou autre) en mode nomade.

Coté hardware Asus propose ce qu'il y a de mieux avec le Zephyrus Duo 15 propose une carte graphique Nvidia GeForce RTX2080 Super qui vient épauler un processeur Intel Core i7 ou Core i9 Série H de 10ème Génération (au choix et selon votre budget). Enfin il est possible de monter le produit à 48 Go de RAM et 2 To de SSD.

Le prix fait par contre assez mal puisqu'on est tout de même à 3999 euros (eh oui) pour une sortie au second trimestre 2020.