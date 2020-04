Final Fantasy VII Remake dévoile son trailer de lancement plein de fan service

Ça y est, après des années d'attente, il est à portée de main : encore quelques dodos, et vous pourrez retomber dans l'enfance, l'adolescence, voire pour certains une forme d'existence pré-natale (rayez la mention inutile). Les petits malins qui ont mis la main sur un exemplaire n'ont pas attendu pour se jeter sans vergogne dedans : Final Fantasy VII Remake arrive. Cela dit, à force, vous deviez commencer à le savoir.

Et comme le veut l'immuable coutume en pareille occasion, Square Enix dégaine l'ultime arme de sa besace (et non, ce n'est pas l'Émeraude, désolé) : le trailer de lancement. Et en l'occurrence, le pluriel est de rigueur, puisque nous vous proposons la version originale japonaise, et sa version en anglais.

Bon, autant vous dire qu'en près de quatre minutes trente, il va s'en passer, des choses, et que certaines surprises de cette généreuse bande-annonce méritent sans doute d'être découvertes en cours de partie, tant le fan service semble ici au rendez-vous. En revanche, c'est promis : si ladite vidéo débarque dans notre belle langue, nous l'ajouterons rien que pour vous (Edit : la version française est désormais disponible, vous avez l'embarras du choix !). Quant au dernier plan...

Si certains d'entre vous n'ont pas attendu le coup de feu pour repartir à Midgar, Final Fantasy VII Remake est officiellement prévu pour le 10 avril 2020 sur PlayStation 4.