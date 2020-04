The Last of Us Part 2 : De nouvelles images inédites et sublimes pour patienter... encore

Alors que Sony et Naughty Dog viennent tout juste d'annoncer le report de leur titre-phare de cette année 2020 (qu'en sera-t-il de Ghost of Tsushima ?), de nouveaux screenshots pour The Last of Us Part II sont arrivées sur la terre Pandémiée. Une sorte de compensation ?

On imagine aisément le désarroi du staff de Naughty Dog, craignant de passer totalement à côté de leurs objectifs avec le report de leur jeu étalon, prévu à l'origine au 29 mai 2020 en exclusivité sur PS4.

Comme ce ne sera donc plus le cas, on nous gratifie en guise de "patience", pas moins de 8 images inédites des nouvelles aventures de Joel et Ellie, à voir dans notre galerie en grand.

Inutile de préciser qu'elles sont évidemment magnifiques, et qu'il est hors de question de passer à côté de ce titre en cette maudite année 2020. D'ici à ce qu'une nouvelle date de sortie arrive (juillet ? Août ?), on continuera de se délecter de ces nouvelles images, au compte-goutte, SVP, il ne faudrait pas trop nous en montrer...