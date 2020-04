PS5 : La réaction de Phil Spencer (Xbox) à l'annonce des caractéristiques de la console

Au cours des dernières semaines, Microsoft et Sony ont successivement détaillé les configurations de la Xbox Series X et de la PS5. Si de nombreux acteurs, observateurs et fans de l'industrie du jeu vidéo y sont allés de leur petit commentaire à propos de ces dernières, Phil Spencer ne s'était pas exprimé à ce sujet. C'est désormais chose faite.

Nous vous avons déjà parlé à plusieurs reprises de la longue interview que Phil Spencer a accordé au site américain IGN cette semaine. Et parmi les nombreux sujets abordés au cours de cet entretien se trouvait l'annonce faite il y a quelques jours par Sony des caractéristiques de la PlayStation 5. De toute évidence, le grand patron de Xbox n'a pas été bouleversé :

J'étais déjà très confiant vis-à-vis des capacités de la Xbox Series X. Lorsque j'ai vu l'annonce publique (des capacités de la PS5), j'étais encore plus confiant en ce qui concerne les choix que nous avons faits sur notre plate-forme. J'ai une grande confiance envers notre équipe hardware. Le travail que Jason Ronald (directeur associé du "program management" au sein de l'équipe Xbox de Microsoft, ndlr) et l'équipe a fait est tout simplement fantastique.

Sur le papier, la Xbox Series X apparaît comme plus puissante que la PS5. Toujours sur le papier, la console de Sony bénéficie d'un SSD plus performant. D'un développeur à l'autre, les avis varient quant à la supériorité d'une machine ou de l'autre.

Si certains disent que la Xbox Series X est beaucoup plus puissante que la PS5, d'autres disent que les avancées permises par le SSD de la PS5 permettront d'aller beaucoup plus loin que ce que permettent les téraflops de la Xbox Series X. Bien évidemment, ce sont les jeux proposés sur l'une et l'autre machine qui permettront aux joueurs de véritablement choisir la console qu'ils préfèrent.

Pour rappel, la PS5 et la Xbox Series X sont toutes deux prévues pour la fin de cette année.