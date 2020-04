Acer annonce aussi ses Laptops Gaming équipés RTX Super et Intel 10e génération

Nvidia avait annoncé la couleur, 100 nouveaux Laptops vont sortir et des constructeurs comme Acer sont évidemment de la partie avec notamment l'introduction des Predator Triton 500 et Nitro 5.

Le Triton et le Nitro sont deux modèles phares de chez ACER et évidemment l'année 2020 signe leur retour via des versions améliorées notamment à base de RTX SUPER coté GPU et Intel Core 10e génération pour le CPU.

Nitro 5 (entrée de gamme)

L'Acer Nitro 5 est équipé d'un processeur Intel Core i7 de 10ème génération qui monte à une cadence de 5 GHz. Côté GPU on est sur de la GeForce RTX 2060 ou des derniers GPU GeForce GTX 1650 ti ou 1650.

Il peut être équipé de deux disques SSD M.2 PCle et d'un disque dur 1 To HDD1 pour le stockage, et de 32 Go de RAM DD4R4 sur deux ports DIMM extensibles par l'utilisateur. Les différents modèles sont équipé d'un FHD IPS de 15,6 pouces entre 144Hz ou 120 Hz selon l'option choisie.

Permettant de profiter du RTX sans trop se ruiner, le prix commence à partir de 999 euros (pour le GPU GTX) et un peu plus cher très certainement pour le RTX.

Triton (Haut de gamme)

Doté des derniers processeurs Intel Core de 10ème génération, ils s'équipent aussi de GeForce RTX 2080 SUPER ou le GPU 2070 SUPER avec le fameux design Max-Q. Sa dalle IPS avec sa fréquence de 300 Hz et son temps de réponse de 3 ms devrait en faire un allier de choix pour la compétition.

L'ordinateur dispose d'une mémoire DDR4 de 32 Go et d'une capacité de stockage NVMe, RAID 0 SSD de 2 To maximum.

Plus cher mais du coup profitant de meilleures technologies, ce modèle s'équipe du Vortex Flow d'Acer, une nouvelle conception de refroidissement comprenant trois ventilateurs sur mesure travaillant en tandem pour augmenter le débit d'air supplémentaire.

Le prix débute à 2 199 euros. On est donc clairement sur du haut de gamme.