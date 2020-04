Niantic (Pokémon Go) rachète le leader de la cartographie spatiale 3D 6D.ai

Bon... soyons brefs et (cir)concis comme disait Coluche. Niantic, c'est Pokémon Go. Pokémon Go ce sont des dizaines de millions de joueurs sur Terre sur leur smartphone. Que vient donc faire le rachat d'une cartographie spatiale ici ? Hmmmm... Attendez, j'ai comme une petite idée.

Or donc, un communiqué tout ce qu'il y a de plus "sérieux", nous annonce ce jour que "Niantic est heureux d'annoncer l'acquisition de 6D.ai, le leader de la cartographie spatiale". Avant de poursuivre : "L'ambition de Niantic Inc. est de construire un monde élargi parallèle au monde physique. Cette quête audacieuse nécessite des avancées significatives en termes de Réalité Augmentée qui ne peuvent être rendues possibles qu'à partir d'une carte précise en trois dimensions du monde réel et constamment mise à jour".

Et là tout est dit.

Si vous ne me croyez pas, allez donc faire un petit tour sur le blog dédié, super précis, juste à cette adresse.

Bref, salut !