NBA 2K20 : Un tournoi inédit entre joueurs de NBA

Au repos forcé à cause de la pandémie de coronavirus, seize joueurs NBA vont avoir l'occasion de se défier à travers un tournoi sur NBA 2K20. Plusieurs têtes d'affiche ont répondu présent pour cet événement retransmis en grande pompe sur ESPN.

Personne ne sait encore si et quand reprendra la saison de NBA 2020. Plusieurs options sont envisagées, mais en attendant le verdict, la Ligue a réfléchi à un moyen d'occuper joueurs et supporters, qui tournent comme des fauves en cage pendant cette période de confinement. Ainsi, un tournoi en ligne va bientôt mettre aux prises seize joueurs sur la simulation référence du moment NBA 2K20. Toutes les rencontres seront retransmises dans les règles de l'art sur ESPN avec commentaires et présentations d'avant-match à l'appui.

La compétition démarrera ce vendredi et verra se défier quelques beaux noms comme Kevin Durant, Trae Young, Donovan Mitchell ou encore Devin Booker, tous All-Star. Les affiches du premier tour ont été dévoilées, les têtes de série ayant été désignées en fonction de la note de leur alter ego dans NBA 2K20, pas par rapport à leur niveau de gamer. Ça promet de sacrées batailles aux quatre coins des parquets !

.@NBA2K's "Players-Only" tournament will air starting this Friday on @ESPN. Here are the brackets - who do you think is gonna take it all? pic.twitter.com/51ltOfjeqR