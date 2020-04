Death Stranding : Le mode photo disponible dès maintenant avec la version 1.12

Dans le jeu vidéo comme dans la vraie vie, il y a les visionnaires moqués de leur vivant, et les charlatans qui ne rendront jamais de compte, même après avoir débité durant toute leur existence un tas d'âneries. Au vu de la situation isolationniste dans laquelle est actuellement plongée une bonne partie du monde, vous devez entendre depuis chez vous le rire sardonique de Hideo Kojima.

L'homme qui a avant tous les autres rendu honneur aux livreurs qui maintiennent le lien entre les confinés nous a une fois de plus donné une bonne raison de le considérer, et l'occasion de se plonger dans l'anticipateur Death Stranding est aujourd'hui plus forte que jamais.

Cela tombe plutôt bien, puisque le nouveau mode Photo dévoilé en même temps que l'arrivée du titre introspectif sur PC vient de faire son apparition au sein de la mise à jour 1.12, qui apporte également quelques améliorations génériques.

Une fois votre jeu mis à jour, il ne vous restera plus qu'à appuyer sur la partie gauche du touchpad de votre DualShock 4 pour l'activer, et ainsi faire parler les images, et peut-être votre talent caché. Autant vous dire qu'avec l'immensité du terrain de jeu qui vous est offert, il y a de quoi faire, Sam...

Déjà disponible sur PlayStation 4, Death Stranding arrivera sur PC le 2 juin 2020, confiné ou non. Pensez à nous, faites tourner vos meilleurs clichés !