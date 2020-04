Officiel : La Xbox One X Cyberpunk 2077 se dévoile en vidéo !

Ce n'était donc point du flanc. Microsoft et CD Projekt RED ont bien réussi à se mettre d'accord pour lancer prochainement une console en édition limitée Xbox One X du jeu Cyberpunk 2077.

Cette Xbox One X de 1 To de disque dur aura donc les couleurs cybernétiques de l'un des titres les plus attendus de l'année, Cyberpunk 2077, prévu a priori pour le 17 septembre prochain sur PS4, PC et Xbox One.

Cette console en édition forcément (très) limitée, se montre donc en vidéo pour la toute première fois, sans qu' l'on connaisse les quantités délivrées et le prix de la bête, que Joniwan lorgne déjà.

Tout juste sait-on qu'elle sortira en juin prochain, sans date précise. Rappelons qu'Amazon avait laissé fuiter, à l'insu de son plein gré, la manette de cette version ultra Collector il y a fort peu de temps.

Allez-vous craquer ?