PONG Quest : Le crossover entre PONG et RPG s'annonce en vidéo, l'hallu est totale

Toujours prompt à donner des conseils sur les plateaux des chaînes de télévision, les économistes aiment en tant de crise faire référence à cette fameuse "valeur refuge", celle qui rassure quoi qu'il arrive les petits épargnants. Atari semble l'avoir bien compris, et ressuscite du fond des âges l'ancêtre Pong, non sans un certain sens du timing.

À voir aussi : PC Engine Mini : Trois jeux cachés dans la console, voici comment les débloquer

À l'heure où la santé des vieux reste plus fragile que jamais, voici donc venir PONG Quest, un titre transparent sur ses intentions, puisqu'il tentera de propulser le gameplay de l'un des plus vieux jeux vidéo dans un aventure épique, à grands renforts de coups spéciaux et autres plot twists de rigueur.

Un jeune raquette va ainsi partir à l'aventure et parcourir comme le veut la tradition de nombreux donjons qui rendront notamment hommage à d'autres antiques productions de l'ex-constructeur, telles Asteroids ou encore Centipede.

L'éditeur promet des combats à la sauce RPG, une réelle "profondeur stratégique" mais aussi de bons vieux modes versus, histoire de se remémorer un temps que les moins de quarante ans ne peuvent pas connaître. RPG oblige, votre raquette pourra travailler son look, comme le suggère déjà la panoplie de tenues de ce premier trailer d'annonce riche en 何.

Allez savoir, ce concept alambiqué pourrait être suffisamment barré pour fonctionner. Nous devrions bientôt pouvoir juger de cette résurrection quasi pascale, puisque PONG Quest est annoncé pour le printemps 2020 sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One.