GameblogLIVE : On calotte Nemesis sur Resident Evil 3 aujourd'hui à 13h00

Puisque l'OMS invite tout le monde à la pratique du jeu vidéo en ces temps de confinement, on ne va pas se gêner. Juste avant sa sortie sur PS4, Xbox One et PC, la réécriture de l'échappée musclée de Jill Valentine va vous être montrée un peu plus en profondeur par nos soins.

Nous avions déjà eu l'occasion de vous présenter la démo, il est temps de passer à la version finale de Resident Evil 3. Une bonne façon de voir un peu plus qu'un pâté de maison, une poignée de zombies et un Nemesis qui commence à peine à s'échauffer.

Plume vous attend de pied ferme ce jeudi 2 avril à partir de 13h00 pour découvrir un peu plus de ce remake du troisième épisode de Resident Evil, et ce pendant près d'une heure. Va-t-il trembler ? Finira-t-il en Jill Sandwich ou en Nem...esis ?

À vérifier en direct, comme toujours. Et il sera possible d'interagir, que ce soit par des questions ou des remarques, sur le Discord de la rédaction et Twitter avec le hashtag ci-dessous. Et n'oubliez pas de rester chez vous.

#GameblogLIVE

Pour interagir en direct avec nous,

direction le Discord de Gameblog.

Rendez-vous à 13h00

sur Gameblog TV !