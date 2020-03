Mount & Blade II : À peine disponible, le jeu fait déjà un énorme carton sur Steam

On savait qu'il y avait une grosse attente derrière Mount & Blade II mais au moins la sortie de l'accès anticipé a eu le mérite de confirmer très rapidement les choses.

Forcément après 8 ans de développement l'attente était longue et malgré le fait qu'il ne s'agisse "que'" d'un accès anticipé (un jeu déjà très complet quand il s'agit du studio TaleWorlds) le succès est (déjà) au rendez-vous.

Il s'agit pour l'heure du plus gros lancement Steam de l'année et un tweet venant du compte officiel de Mount & Blade II précise :

#Bannerlord has over 145,000 concurrent players right now. It took 100 minutes to reach 100,000. +1250 reviews on Steam, 88% of them positive, in just 3 hours.



All these numbers make already @Mount_and_Blade II: Bannerlord the biggest launch in Steam in 2020.



THANK YOU