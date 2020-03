Coronavirus : L'OMS recommande de jouer... aux jeux vidéo !

Voilà ce qui s'appelle un beau retournement de veste de la part de l'Organisation Mondiale de la Santé. Alors qu'en juin 2018, elle actait le fait que le jeu vidéo pouvait être une addiction aux répercussions parfois dangereuses, L'Organisation et de grands éditeurs de jeux lancent une campagne mondiale, baptisée "Play Apart Together", afin de promouvoir la "distanciation sociale".

En effet, depuis le lundi 18 juin 2018, l'addiction aux jeux vidéo est considérée comme une pathologie par l'OMS avec la publication de la 11ème édition de sa Classification Internationale des Maladies à l'attention des praticiens (CIM-11), et a même été par la suite définitivement approuvée en mai 2019.

Ce qui a eu pour effet de placer cette 'addiction" sur une liste noire, dans laquelle on retrouve donc ce fameux "gaming disorder" qui rejoint de nombreux troubles mentaux, dépendances à l'alcool ou encore aux drogues dures. Sympa.

Cela n'a pas empêché l'OMS, à l'aide de grands éditeurs de jeux vidéo, de changer son fusil d'épaule le temps du confinement, afin de promouvoir le jeu vidéo comme facteur social de distanciation.

En effet, depuis le 28 mars nous apprend BFMTV, les plus grands acteurs du secteur, parmi lesquels Activision Blizzard (Call of Duty, Wow...) et Zynga (jeux sur Facebook), ont lancé une grande campagne de promotion pour rappeler les mesures de distanciation sociale recommandées pour endiguer l'épidémie de coronavirus.

Le tout via des "messages, récompenses ou événements intégrés directement à leurs jeux respectifs", nous apprend USA Today, via le #PlayApartTogether.

We're at a crucial moment in defining outcomes of this pandemic. Games industry companies have a global audience - we encourage all to #PlayApartTogether. More physical distancing + other measures will help to flatten the curve + save lives. https://t.co/QhX0ssN0lH