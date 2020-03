Koch Media collabore avec Kalypso Media pour des choses super concrètes

Koch Media et Kalypso ont conclu un accord d'édition à l'échelle mondiale. Rappelons que ces deux entités sont déjà partenaires de longue date, mais cette fois c'est du sérieux.

À voir aussi : PS5 : Quantum Error, un nouveau jeu d'horreur s'annonce en vidéo, aussi sur PS4

Cela fait en effet de nombreuses années que les deux sociétés collaborent pour la distribution physique de leurs jeux vidéo à travers l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Avec cet accord, Koch Media s'occupera des activités liées aux ventes et au commerce de détail à travers la région EMEA, l'Asie du Sud-Est, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le continent Américain.

L'accord couvre en fait l'ensemble des produits de Kalypso Media, comprenant des titres tels que Port Royale 4, Spacebase Startopia, Dungeons 3, la versions Nintendo Switch de Tropico 6, Railway Empire, Commandos 2 - HD Remaster, et bien plus encore.

Nous sommes ravis de pouvoir étendre notre partenariat avec Kalypso. Leur line-up riche et variée de jeux vidéo, ainsi que leur qualité globale, sont des ajouts précieux à notre secteur d'activité à travers tous les marchés et territoires sur lesquels nous travaillons. Cette collaboration renforce Koch Media, ainsi que sa position de leader dans le secteur mondial de l'édition. Toutes nos équipes sont impatientes de pouvoir soutenir les jeux de Kalypso via toute notre expertise.

a déclaré le Dr. Klemens Kundratitz, PDG de Koch Media GmbH.

Simon Hellwig, fondateur et PDG de Kalypso Media Group GmbH, a ajouté ceci

Depuis plus de 10 ans maintenant, notre travail avec Koch Media a été bénéfique pour nos deux entreprises. Ce partenariat amical sera renforcé avec une coopération encore plus poussée qu'elle ne l'a jamais été. La portée élargie de nos actions en terme de territoires, de nombre de produits et de plateformes, est un bon indicateur de l'évolution de Kalypso Media lors de ces dernières années. Ce nouvel accord nous permettra de nous concentrer plus sur le développement et l'édition de nos jeux de stratégie et de simulation, grâce à l'expertise de Koch Media.

Cool.