VALORANT : Le lancement de la bêta fermée se date

La bêta fermée de VALORANT se lancera la semaine prochaine pour une durée indéterminée. Les clés pourront être obtenues en regardant des lives Twitch sur le jeu.

La bêta fermée concernera seulement quelques régions : l'Europe, le Canada, les Etats-Unis, la Turquie et la Russie. Riot Games a également indiqué que d'autres régions pourraient s'y ajouter selon les évolutions liées à la pandémie du Coronavirus. En outre, la date de fin de la bêta n'a pas été révélée, ni le contenu précis qui sera disponible pendant cette période.

Pour obtenir des clés, la méthode traditionnelle de l'inscription par mail n'a pas été choisie. À la place, Riot Games a décidé de s'associer avec la plateforme de streaming N°1 Twitch pour offrir des clés aux spectateurs des lives sur le jeu. Pour ce faire, il faudra également avoir créé un compte Riot Games et l'avoir lié à son compte Twitch.

Le jeu de tir très attendu de Riot Games a été annoncé lors de l'anniversaire des 10 ans de la société et de leur premier jeu League of Legends, en automne dernier. VALORANT a de grandes ambitions compétitives et est prévu pour sortir cet été, mais la date n'a pas encore été révélée et pourrait changer à cause du Coronavirus.

Quoiqu'il en soit, rendez-vous le 7 avril pour tester VALORANT en bêta fermée !