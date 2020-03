Square Enix annonce NieR Replicant ver.1.22474487139... revue et corrigée du jeu culte

Le 28 et 29 mars dernier devaient se tenir à Tokyo les représentations du NieR : Theatrical Orchestra 12020, malheureusement annulés pour les raisons qui vous permettent de lire cet article depuis chez vous, un lundi matin. Heureusement, les machines restent pour une fois épargnée de ce virus bien particulier.

Malgré l'annulation des festivités prévues par Square Enix et le facétieux Yoko Taro, l'éditeur a tout de même tenu à dévoiler de nombreuses surprises pour les fans de la courte série qui fêtait en plus de ses dix ans un joli cap de ventes pour NieR Automata, qui s'est écoulé à 4,5 millions d'exemplaires, juste avant la fin de l'année fiscale 2019-2020.

Ceux qui auraient loupé le train 2B en marche pourront profiter de cette période d'oisiveté quelque peu forcée pour rattraper leur retard, puisque Square Enix annonce l'arrivée de NieR: Automata Become as Gods Edition sur le Xbox Game Pass pour le 2 avril prochain, et profiterons ainsi de son affichage 4K et de sa gestion du HDR, histoire de s'immerger encore un peu plus dans cet univers où les humains ne se baladent pas plus que nous dans les rues.

Mais les fans de Taro savaient que le game designer masqué teasait depuis un certain temps une "grosse" annonce, et c'est ainsi que nous avons découvert NieR Replicant ver.1.22474487139..., la version revue et corrigée (le communiqué ne mentionne ni le terme de remaster, ni celui de remake) de NieR RepliCant, c'est à dire la version PlayStation 3 de l'action-RPG sorti en 2010. Cette version alternative de NieR Gestalt (sur Xbox 360, donc) nous permettait pour rappel d'incarner le frère de Yonah, et non pas son vieux paternel.

NieR Replicant ver.1.22474487139... profitera donc d'un doublage en bonne et due, permettra aux habitués de rencontrer de nouveaux personnages, mais aussi de savourer une bande-son réochestrée agrémentée de nouveaux morceaux signés du compositeur Keiichi Okabe. Miam

Quel chemin parcouru par ce jeu rapidement devenu culte, mais qui n'aura pas profité à sa sortie d'un succès commercial satisfaisant. Vous n'aurez bientôt plus de raison de bouder votre plaisir, puisque le duo composé de Yoko Taro et Yosuke Saito espèrent voir NieR Replicant ver.1.22474487139... sortir sur PC, PS4 et Xbox One durant le dixième anniversaire de l'original, ce qui nous amène donc sur le papier à espérer une sortie d'ici avril 2021 au plus tard.