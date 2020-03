Shantae and the Seven Sirens s'annonce pour le printemps avec une édition physique limitée

Depuis près d'une vingtaine d'années, le studio WayForward a su se faire une place de choix dans le coeur des amateurs de plate-forme 2D avec la série Shantae, dont le dernier épisode en date The Seven Sirens étaient jusqu'à présent réservé aux quelques joueurs d'Apple Arcade.

Et si ces derniers conserveront pour encore quelques temps le privilège d'accompagner la belle durant sa seule et unique semaine de vacances, le cinquième opus des aventures de Shantae sort enfin de sa relative oisiveté, pour annoncer son arrivée sur les principales machines du marché.

Le nouveau trailer dévoilé aujourd'hui nous permet de découvrir quelques nouvelles transformations de l'héroïne, qui devra cette fois se mesurer aux Sept Sirènes éponymes, en s'aventurant sous le niveau de la mer, celle qu'on voit danser.

Désormais prévu pour le 28 mai sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One, Shantae and the Seven Sirens passera également par la case Limited Run pour des versions physiques et forcément collectors. Si aucune plate-forme n'a encore été officialisée par l'éditeur sélectif, les possesseurs de PlayStation 4 et de Switch savent qu'ils ont déjà de grandes chances d'être concernés...