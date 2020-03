Namcot Collection : Une compilation de jeux rétro s'annonce en vidéo, avec un titre gratuit

Si la célébration d'un glorieux et (pas si) lointain passé a toujours permis au petit milieu du jeu vidéo de ressortir régulièrement de ses placards les titres les plus juteux sans trop se prendre la tête, les compilations d'anciennes gloires restées dans leur jus se font ces temps-ci de plus en plus fréquentes.

À voir aussi : TEST de Psikyo Shooting Stars Bravo : Tempête de boulettes japonisantes

Si si, faites le compte de ces derniers mois : entre Grandia HD Collection, Dragon Quest 1+2+3 Collection, Double Dragon & Kunio-Kun Retro Brawler Bundle, sans parler des Contra et Castlevania Anniversary Collection, les vieux cons que nous sommes n'ont jamais autant été sollicités qu'en ce moment.

Et la nostalgie n'a pas fini de vous faire les poches, puisque Namco Bandai vient d'officialiser l'arrivée d'une certaine Namcot Collection, dont l'orthographe ne laisse planer aucun doute sur les intentions. "Namcot" fut durant quelques années un label distinct des autres productions de l'éditeur, se spécialisant dans l'arcade et les portages sur Famicom et PC-Engine.

Nous ne serons donc pas surpris de retrouver dans cette compilation quelques grands noms des années 1980, à commencer par le gentil petit bonhomme poursuivit par les fantômes. La Namcot Collection contiendra donc selon ce premier trailer les jeux Battle City, Dragon Spirit, Family Jockey, Galaga, Mendel Palace, Pac-Man, Splatterhouse: Wanpaku Graffiti, Star Luster, The Tower of Druaga, Yokai Dochuki et Wagyan Land.

Ce dernier profitera d'ailleurs d'un traitement un peu spécial, puisqu'il pourra être gratuitement téléchargé au sein de la compilation, libre à vous de payer ensuite le reste du roster au compte-gouttes.

Que vous ayez ou non les tempes qui grisonnent, Namcot Collection est annoncée pour le 18 juin 2020 au Japon, exclusivement sur Switch.