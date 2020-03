Resident Evil Resistance : La bêta ouverte retardée sur PS4 et PC à cause d'un bug

La phase de bêta ouverte de Resident Evil Resistance devait débuter ce matin sur PS4 et Xbox One et ce soir sur PC. Et si tout s'est passé comme prévu sur la console de Microsoft, la machine de Sony n'a pas eu cette chance. Ce qui a poussé Capcom à revoir ses plans au dernier moment.

À cause d'un mystérieux problème, Capcom s'est vu contraint de retarder la bêta ouverte de Resident Evil Resistance sur PS4 et PC (Steam). Dans un bref communiqué posté cet après-midi, la branche française de l'éditeur nippon évoque la situation :

Malheureusement, en raison de certains problèmes techniques, il y a un léger retard pour la bêta ouverte de Resident Evil Resistance sur PS4 et Steam. La version Xbox One n'est pas affectée et reste disponible aux dates prévues. Nous nous efforçons de résoudre le problème le plus rapidement possible et vous tiendrons informés de sa disponibilité. Nous nous excusons sincèrement pour le retard et vous remercions encore de votre compréhension

À noter que sur le site japonais officiel du jeu, Capcom explique être actuellement en train de chercher la cause du problème qui a empêché le fonctionnement de la bêta sur PS4 ce matin. Il promet évidemment de communiquer sur la situation dès que le problème aura été identifié et corrigé.

Pour ce qui est de la version Xbox One de cette bêta, le calendrier original n'a donc pas changé. Les utilisateurs de la console de Microsoft pourront jouer à ce nouveau mode multijoueur jusqu'au matin du 3 avril prochain.

Officiellement, Resident Evil Resistance sortira en même temps que Resident Evil 3, le 4 avril prochain.