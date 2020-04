Final Fantasy VII Remake : Le jeu culte débarque à la Fnac !

L'un des plus grands jeux de tous les temps est enfin de retour à la Fnac ! Avec Final Fantasy VII Remake, Cloud, Tifa, Barret et Aeris vont vous faire revivre toutes les sensations du jeu culte sorti en 1997 sur PlayStation. Et pour l'occasion, Square Enix a mis les petits plats dans les grands.

Cet article est un contenu sponsorisé

Tous les joueurs se souviennent avec émotion de Final Fantasy VII : dans la mégalopole polluée de Midgar, un groupe de rebelles du nom d'Avalanche va tout faire pour empêcher la diabolique multinationale Shinra de pomper toute l'énergie Mako, et de détruire la planète.

Final Fantasy VII Remake reprend les personnages et les lieux iconiques de l'un des J-RPG les plus acclamés de tous les temps pour le propulser dans une nouvelle ère : avec son nouveau moteur 3D, l'aventure est plus réaliste que jamais. Optez pour un nouveau système de combat à l'action frénétique, ou choisissez de retrouver les bases du tour par tour dans un mode résolument nostalgique.

Un remake vertigineux

Chaque membre de votre équipe possède des capacités spéciales qui vous permettront de triompher des troupes de la Shinra, et de tenter de sauver le monde de son emprise. Final Fantasy VII Remake vous permettra de découvrir en profondeur l'univers de Midgar comme jamais auparavant, et la bande-son mémorable composée par Nobuo Uematsu profite d'une incroyable réorchestration, pour vous immerger au mieux dans cette aventure qui n'a pas pris une ride.

Réservez dès aujourd'hui Final Fantasy VII Remake à la FNAC, et profitez de l'écusson officiel Avalanche offert si vous ajoutez les 2 articles au panier !