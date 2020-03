GeForce NOW promet de nouveaux jeux chaque semaine

Le service de streaming GeForce NOW va accélérer la cadence et proposer de nouveaux jeux chaque semaine pour agrandir son catalogue. Explications.

Nvidia vient de publier un tweet faisant un listing des jeux à venir.

Your weekly edition of Game Ready on GeForce NOW releases is here:



- Arma 2: Operation Arrowhead

- Control

- Danganronpa: Trigger Happy Havoc

- Dungeons 3

- The Guild 3

- Headsnatchers

- IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad

- Jagged Alliance 2 - Wildfire#GRonGFN pic.twitter.com/WFhUrk18u7