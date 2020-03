Valorant : Un nouveau personnage est dévoilé, la support Sage

Sage est le troisième personnage à être dévoilé dans le futur FPS très attendu de Riot Games, Valorant. Voici ses compétences.

À voir aussi : Riot Games risque finalement 400 millions de dollars d'amende pour discriminations sexistes

Pour l'instant, nous n'avons que peu d'informations sur les différents personnages de Valorant. Nous savons que 10 personnages en tout seraient au rendez-vous à la sortie du jeu, et trois d'entre eux ont été dévoilés. Néanmoins, nous ne savons rien sur leur histoire ni sur les chiffres réels de leurs compétences.

Quoiqu'il en soit, après un aperçu de Phoenix et Viper, c'est l'héroïne chinoise Sage qui a été dévoilée. Ses compétences lui offrent un rôle de type soutien offensif, avec un soin mais aussi deux autres compétences qui peuvent être utilisées à la fois en défense ou pour un move agressif.

SAGE /// China

"Let them try to get through me."#VALORANT pic.twitter.com/zJMeaaUi2P