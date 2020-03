Ring Fit Adventure : Une mise à jour intense et gratuite est arrivée, voici ce qu'elle apporte

A l'occasion du Nintendo Direct mini d'hier, qui nous a pris de court, comme la plupart des humanoïdes terrestres, on nous a dévoilé une mise à jour ramenarde pour Ring Fit Adventure. Comme le veut désormais la tradition actuelle et selon la formule consacrée, "voici ce qu'elle apporte" (les ami.e.s).

Evidemment, cette MAJ moderne est gratuite, cela va de soi. Cette update magique de Ring Fit Adventure est donc disponible depuis hie et introduit le nouveau mode Jeu de rythme, mais également la possibilité de donner une voix féminine à Ring ou bien encore de changer sa langue, et bien plus.

Le mode Jeu de rythme vous permettra donc de faire de l'exercice sur douze pistes tirées de Ring Fit Adventure, ainsi que sur une sélection de thèmes tirés de jeux Nintendo populaires tels que Super Mario Odyssey , Splatoon 2 et The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Une mise à jour à faire rapidement donc si vous voulez vous prendre pour le très en forme Plume.