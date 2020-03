PUBG / Fortnite : Jouer à 144 FPS et plus, un gros avantage sur l'adversaire ?

On ne présente plus PUBG, qui avec Fortnite cela demeure l'un des deux Battle Royale en haut du classement. A tel point que depuis 2016 des millions de joueurs continuent à travers le monde à y jouer. Et forcément tout est bon pour dominer l'adversaire (sauf le cheat évidemment). Dans cette optique Nvidia a publié une étude sur les avantages du côté matériel et notamment l'importance d'avoir un écran avec une très bonne fréquence de rafraîchissement, en l'occurrence du 144Hz et plus comme peuvent le faire maintenant de nombreux écrans

Avoir un moniteur possédant une fréquence de rafraîchissement élevée et une carte graphique capable de pousser un jeu en 144 FPS et plus, il est indéniable que cela offre un certain nombre d'avantages. On pourrait se dire que le néophyte n'y voit pas forcément une grande différence en jeu mais pourtant en regardant la vidéo ci-dessus on peut clairement voir un net "plus" du côté des 144 FPS+.

Le premier d'entre eux est une latence système plus faible. La latence du système est le temps qui s'écoule entre un mouvement de souris ou une pression sur une touche et lorsque l'écran se met à jour avec les nouvelles informations. Le système avec 3 points de vue est très clair à ce sujet.

Un avantage indéniable ?

L'autre avantage tient de l'évidence mais un taux de FPS (image par seconde) élevé permet des animations plus fluides. Lorsque vous augmentez le nombre d'images affichées par seconde, il y a des écarts plus petits entre chaque mouvement sur l'écran. Lorsque vous passez de 60 à 144 ou 240 FPS, les mouvements ennemis apparaissent plus fluides, vous permettant de rester plus facilement sur la cible. C'est encore plus flagrant avec une lunette de visée x4 et plus sur les armes.

Pour atteindre le chiffre symbolique de 144 FPS, PUBG Corporation recommande évidemment une RTX GeForce RTX 2060 SUPER. C'est celle d'entrée de gamme du constructeur qui permet d'accéder à un bon taux de framerate sans se ruiner outre mesure. Notons d'ailleurs que c'est le cas pour PUBG mais aussi pour bon nombre d'autres jeux. Ce type de framerate est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle pour l'utilisateur classique. Il faut bien évidemment pour cela avoir un écran avec une fréquence pouvant délivrer ces fameux 144Hz minimum.

Le 240 FPS pour les pros ?

Le joueur Pro ou vraiment avide de compétition pourra se tourner lui vers du 240 FPS pour ses jeux et donc posséder un écran en 240Hz. Dans le cas de PUBG, le constructeur conseille de se tourner cette fois vers la GeForce RTX 2070 SUPER. Ce framerate n'est toutefois pas donné à tout le monde et en plus d'un bon GPU il faudra aussi un bon processeur pour épauler votre carte graphique. Sans compter qu'il faut aussi cette fois faire quelques concessions visuelles (voir notre galerie).

Une corrélation entre framerate et ratio Kill/Death

Nvidia a réalisé une étude de 6 mois pour montrer la corrélation du fameux ratio Kill/Death avec un bon framerate. À la fois sur PUBG mais aussi sur Fortnite. Le résultat est tout de même assez probant comme vous pouvez le voir dans la tableau ci-dessus. Plus le framerate est élevé plus le ratio est bon.

Trois données entrent donc en jeu concrètement :

Le talent du joueur

Sa connexion internet

Son hardware

Avoir une bonne connexion fibre et un matériel dernier cri ne fera pas de vous nécessairement un bon joueur mais ça permet en tout cas de mettre visiblement toutes les chances de son côté.