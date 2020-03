Elite Dangerous : Les Fleet Carriers arrivent sur le jeu un Livestream dans 7 jours

C'est une promesse faite depuis longtemps qui arrive enfin à sa conclusion, les fameux Fleet Carriers (gros vaisseaux où il est possible de s'y amarrer) débarquent via une mise à jour sur Elite Dangerous.

Véritable monstres d'aciers flottants, les Fleet Carriers sont à la fois des vaisseaux spatiaux mobiles et des plateformes commerciales capables de transporter plusieurs joueurs. Ils contiennent 16 aires d'atterrissage de tailles différentes où les autres joueurs peuvent y amarrer leurs vaisseaux.

Evidemment tout ceci a un prix et les Fleet Carriers sont les investissements les plus coûteux à ce jour dans le jeu avec un prix de 5 000 000 000 crédits. De quoi impressionner ses amis et fanfaronner dans l'espace (là où personne ne vous entendra crier).

Les Fleet Carriers seront disponibles pour les joueurs dans deux bêtas avant le lancement complet en juin sans date précise. La bêta 1 est ouverte aux joueurs sur PC et débutera le 7 avril. La bêta 2 sera ouverte aux joueurs sur PC, Xbox One et PlayStation 4 et aura lieu en mai.

Pour les plus impatients, le 2 avril à 20h, un livestream de Frontier présentera en avant-première du gameplay de cette fameuse mise à jour de contenu.