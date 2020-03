Animal Crossing New Horizons se met à jour et corrige un gros bug

Parce qu'il devient vite compliqué de sortir à l'air libre pour cultiver son jardin, même secret, une bonne partie de l'humanité a vu dans la sortie d'Animal Crossing : New Horizons une bonne occasion de revivre par procuration leur quotidien, entre rencontres amicales et remboursements de crédits.

Mais parce que même dans un titre dont la finalité reste déterminée par le bon vouloir des joueurs, certains veulent encore et toujours truander le système, un bug permettant de dupliquer n'importe quel item avait rapidement été découvert par des petits malins désireux d'accélérer la cadence champêtre d'un titre qui invite pourtant à une certaine forme d'oisiveté.

En s'aidant d'un second joueur et d'une simple boîte en carton, il était en effet possible de récupérer dans son inventaire un objet pourtant encore apparent, en le récupérant alors que l'autre joueur fait pivoter le support, comme l'illustre simplement cette vidéo.

C'était évidemment sans compter sur l'arbitre Nintendo, qui vient de siffler la fin des haricots et de la récré, en déployant dès aujourd'hui un patch via la version 1.1.1 d'Animal Crossing : New Horizons. Le site japonais du constructeur mentionne avec toute la retenue qui lui sied la "correction d'un bug affectant sérieusement l'équilibre du jeu".

Vous voici donc prévenus : si vous voulez encore vous jouer du système en lui adressant un majeur fièrement levé, il convient de déconnecter votre précieuse Switch, ou de lancer le jeu avant le téléchargement complet de la version 1.1.1. Pour les autres, vous pouvez reprendre une activité normale et continuer à vous occuper de votre île chérie en toute quiétude. Quant à la dette...